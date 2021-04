Wat kan winnaar van de Omloop in de Ronde? "In Dwars door Vlaanderen geen goede dag, de conditie is wel nog goed"

Traditioneel is de winnaar van de Omloop ook een kanshebber in de Ronde. Als die bij Lefevere rijdt, is dat doorgaans zeker het geval. Dit jaar ligt dat iets anders, omdat de Omloop eindigde op een massasprints, gewonnen door Davide Ballerini.

De Italiaan heeft zich zo wel op de kaart gezet in het klassieke werk. Toch is hij eerder een renner om achter de hand te houden en wordt er van de anderen in de ploeg net dat beetje meer verwacht in de Ronde. Ballerini zakte in Dwars door Vlaanderen immers weg op de Taaienberg.

"In Dwars door Vlaanderen had ik geen goede dag. Ik had last van het warme weer, dat was geen goed moment", is Ballerini eerlijk. Dreigt de Ronde van Vlaanderen dan niet te zwaar te worden? "Dat hangt af van het koersverloop. De conditie is zeker wel nog goed", verzekert Ballerini. "Er zijn natuurlijk nog andere renners die een goede conditie hebben. Ik ga mijn best doen."

We kunnen verschillende kaarten trekken

Een meevaller voor hem is uiteraard dat niet alle druk op zijn schouders komt. "We staan met een grootse ploeg aan de start. We kunnen verschillende kaarten trekken." De Ronde is dan ook een jaarlijkse afspraak die Elegant-Quick.Step, zoals de ploeg vandaag heet, niet mag missen. "We gaan ons best doen om het hier goed te doen. Dit is zo'n belangrijke koers, de supporters en de sponsoren sponsoren rekenen daar ook op."