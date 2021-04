Nacer Bouhanni gaat klacht neerleggen na racistische bejegeningen

Sinds Bouhanni in een recent sprintincident Jake Stewart tegen de barrières duwde, is de Fransman Kop van Jut. Velen gaan wel erg ver in hun kritiek, zo blijkt. Die zou zelfs racistische vormen aannemen en Bouhanni gaat het hierbij niet laten.

Zijn ploeg Arkéa-Samsic staat ook als één blok achter de sprinter. In een officieel communiqué heeft de ploeg laten weten welke stappen er genomen gaan worden. "Nacer Bouhanni is al meer dan een week het onderwerp van aanvallen met een racistisch karakter, vooral op sociale media", zo wordt de situatie geschetst. JURIDISCH STAARTJE "Hij heeft beslist om klacht neer te leggen. Arkéa-Samsic betreurt en veroordeelt deze racistische daden en steunt Nacer Bouhanni volledig", laat de Franse wielerformatie weten. Dit alles lijkt dus nog een juridisch staartje te krijgen. De commotie ontstond nadat Bouhanni tijdens de sprint in Cholet-Pays de la Loire van zijn lijn afweek en Stewart een kwak gaf. Bouhanni erkende dat hij van zijn lijn afweek, maar verdedigde zich voor het overige en trok van leer tegen een mogelijke disciplinaire straf.