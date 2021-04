Qhubeka ASSOS moet renner terugtrekken uit koers na contact met besmet persoon

Covid-19 blijft ook op het wielrennen wegen. Qhubeka ASSOS moet hierdoor in laatste instantie nog een wijziging toebrengen aan zijn ploeg voor de Ronde van het Baskenland. Het kan niet van start gaan met Sergio Henao, die aanvankelijk wel in de selectie zat.

Qhubeka laat weten dat Henao niet langer deel uitmaakt van de selectie voor deze wedstrijd, omdat de Colombiaan in contact gekomen is met een persoon buiten de ploeg die positief getest heeft op Covid-19. Uit voorzorg hebben de teamdokters beslist om hem bijgevolg niet te laten starten.

GEEN SYIMPTOMEN

Nochtans gaat alles wel goed met Henao zelf. De renner in kwestie heeft zich opnieuw laten testen en zijn PCR-test was negatief. Henao vertoont ook geen symptomen van een coronaziekte. In deze tijden kan men echter niet voorzichtig genoeg zijn.

Geen Ronde van het Baskenland dus voor hem. De rittenkoers gaat overigens vandaag van start met een tijdrit in en rond Bilbao.