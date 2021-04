Vanmarcke schrijft na ziek geweest te zijn geschiedenis voor zijn ploeg: "Ik zat meestal in overlevingsmodus"

Heel knap wat Sep Vanmarcke voor mekaar kreeg in de Ronde. Van zieke Sep naar 'Super Sep', zo omschrijven ze het bij zijn ploeg. Vanmarcke werd vijfde, zijn beste uitslag sinds zijn laatste podiumplaats in de Ronde in 2016. Voor zijn team een historisch resultaat.

Vanmarcke zag ook zijn ploegmaats een behoorlijke beurt maken en dat kon hij natuurlijk niet achterblijven. "De hele ploeg leek wel een geweldige dag te hebben. Ik zat meestal in overlevingsmodus op de klimmetjes, maar ik klampte telkens aan."

Dat is de kunst in een zware wedstrijd als de Ronde van Vlaanderen: overleven en dan zit er aan het einde misschien nog wel een prima resultaat in. En dat na die allesbehalve evidente aanloop door ziekte; "'s Ochtends voelde ik me nog niet super en twijfelde ik tot welke prestatie ik in staat was. Ik ben heel blij dat ik de ploeg iets kon teruggeven na het vertrouwen dat het me bleef schenken de laatste paar dagen."

TROTS

Vanmarcke heeft zo ook meteen een stukje geschiedenis geschreven. Nog nooit eindigde een renner van Israel Start-Up Nation zo hoog in een Monument. "Ik ben trots dat ik voor de beste uitslag ooit voor ISN in een Monument kan zorgen."