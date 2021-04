🎥 Ex-Vueltawinnaar bekritiseert Jumbo-Visma: "Daardoor moest Van Aert het in zijn eentje opnemen tegen Quick.Step"

Van Aert heeft de Ronde niet kunnen winnen, hoewel hij bij de grote favorieten was. Voor Jumbo-Visma was dit ook een ontgoocheling, maar de ploeg is lang niet zonder fout. Dat is alvast de mening van Chris Horner, de Vueltawinnaar van 2013.

'The Butterfly Effect' is een reeks filmpjes op internet waarin Horner zijn analyse over wielerwedstrijden geeft. Bij het analyseren van de Ronde van Vlaanderen, is de Amerikaan hard voor Jumbo-Visma. "Toen ik naar deze koers zag, was het alsof ik opnieuw naar de E3 Saxo Bank Classic aan het kijken was", zegt Horner. "Jumbo-Visma maakte de hele tijd tactische fouten. Daardoor moest Van Aert het in zijn eentje opnemen tegen minstens vier renners van Deceuninck-Quick.Step. Je moet Van Aert aan de finish krijgen zonder geïsoleerd te geraken. Dat doen ze niet", stelt Horner vast. "Als je ploegmaat bent van de topfavoriet, blijf je bij die favoriet zolang je kan", is zijn theorie. Hij begrijpt onder andere niet waarom teamgenoten van Van Aert hun energie verspilden om mee te glippen bij vroege aanvalspogingen.