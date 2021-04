Boonen haalt uit naar van Aert en van der Poel: "Is dat niet de les?" en "Voor mij is hij de man van het voorjaar"

Tom Boonen hield het wielervoorjaar tot op heden bijzonder goed in de gaten. En hij is duidelijk nog steeds een kenner.

Zo tipte Tom Boonen op voorhand al op Kasper Asgreen als winnaar van de Ronde van Vlaanderen en hij kreeg dus gelijk.

Voor de gewezen meervoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix is het dan ook duidelijk: "De grote 3? Voor mij is Asgreen de man van het voorjaar."

VDP en van Aert

En hij ging verder bij Het Laatste Nieuws: "Had de beste van der Poel het gehaald? Misschien wel, maar dat was hij niet meer."

"En ook van Aert was over zijn top. Is de les niet dat je voor de klassiekers een conservatievere koersstijl moet aannemen?"