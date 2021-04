Het wordt een Scheldeprijs om nooit te vergeten: nu al de bibber op het lijf door helse weersvoorspellingen

De Scheldeprijs van 2021 zal in niets lijken op die van 2020. Vorig jaar was het een wedstrijd op een lokaal circuit rond Schoten. Woensdag zal de start opnieuw in Terneuzen liggen. En vooral: de renners zullen in helse weeromstandigheden moeten rijden.

Als u vandaag naar buiten gekeken heeft, zal u ook al eens met de ogen geknipperd hebben. Een dagje sneeuw en dat op 6 april. Uitkijken dus of het ook woensdag gaat sneeuwen tijdens de Scheldeprijs. Er is alvast kans op smeltende sneeuw en zelfs hagel in de eeste uren van de wedstrijd. In Nederland kan het vooral aan de kust heel stevig waaien. Wanneer het peloton dan koers zet richting Schoten zal de wind hevig blijven blazen vanuit het noordwesten. Felle rukwinden zullen deel zijn van het verhaal. Dit alles kan er een prachtige koers van maken met onvermijdelijke waaiers, maar het moet natuurlijk ook veilig blijven. 6 GRADEN CELSIUS Denk maar aan die legendarische Brugge-De Panne van vorig jaar. Zo'n taferelen zijn toch op het randje. Warm zal het sowieso niet worden. In startplaats Terneuzen zal de warmste temperatuur 6 graden Celsius bedragen. Ook in aankomstplaats Schoten wordt er maximum 6 graden Celsius voorspeld.