Lotto-Soudal ontgoochelde in Ronde: "Jammer dat we geen mooi resultaat haalden"

Tim Wellens eindigde in de Ronde van Vlaanderen als kopman van Lotto-Soudal op meer dan twee minuten van winnaar Asgreen.

Dat zorgde voor de nodige ontgoocheling bij Wellens en Lotto-Soudal. “In het algemeen ben ik tevreden met mijn wedstrijd, maar het is jammer om de Ronde te beëindigen zonder een mooi resultaat”, reageert een ontgoochelde Wellens.

Op de laatste doortocht op de Kwaremont moest hij lossen. “In de finale was ik op de afspraak, maar kwam ik wat tekort op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont, waar ik de rol moest lossen. Ik besefte dat het moeilijk zou worden om de aanvallen van de topfavorieten te volgen, dus moest ik anticiperen. Dat lukte en ik bevond me uiteindelijk ook in een mooie groep. Ik probeerde nog wat krachten te sparen, maar jammer genoeg is het niet gelukt om de laatste keer Oude Kwaremont te overleven.

En dus is het tijd om wat rust in te lassen. “Het feit dat ik wat ziek werd na Milaan-Sanremo heeft misschien een kleine impact gehad, maar het is zeker geen excuus. Nu volgt er wat rust, waarna ik opbouw richting mijn volgende wedstrijd, de Amstel Gold Race.”