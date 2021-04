Boonen analyseert opvallende contractverlenging Evenepoel: "Lefevere wil nog één keer de hemel bestormen"

Een contract van vijf jaar, dat heeft Tom Boonen nooit getekend. Remco Evenepoel heeft dat nu wel gedaan. Een goede zaak voor zowel de renner in kwestie als voor de ploeg, meent Boonen. Samen gaan die in de toekomst voor Tourwinst.

Hoe uitzonderlijk is dat, een contract voor vijf jaar? "Dat is zeker niet gangbaar", geeft Boonen aan in HLN. "In dit geval begrijp ik waarom ze het doen: het biedt beide partijen zekerheid. De ploeg heeft nu een stok om de sponsors mee te porren. Ze kunnen een meerjarenplan verkopen waarin zelfs Tourwinst mogelijk is. Dat is een sterk argument."

Wat is het voordeel voor Lefevere? "Voor hem is het een buitenkans om aan het einde van zijn lange carrière toch een Tour te winnen. Met een Belg." Daarnaast houdt de CEO van Deceuninck-Quick.Step financiële zekerheid achter de hand. "Stel dat hij op zijn 70ste wil stoppen, of dat hij geen sponsors vindt: dan heeft hij wel nog altijd Evenepoel onder contract liggen bij zijn vennootschap. Die kan hij dan voor mooi geld verkopen."

AMBITIE DE DRIJFVEER

"Maar versta mij niet verkeerd: ik weet zeker dat dat niet zijn eerste gedachte is", benadrukt Boonen. "Ambitie is de drijfveer: Patrick wil nog één keer de hemel bestormen." Wat is het voordeel voor Evenepoel? "Remco moet zich vijf jaar lang nergens zorgen om maken. Hij is vorig jaar geconfronteerd met hoe fragiel alles is en hij zal die zekerheid zeker appreciëren."

Deceuninck-Quick.Step staat vooral bekend als een klassieke ploeg, maar Boonen verwijst naar de uitslagen van Almeida en Alaphilippe in de grote ronden en de aanwezigheid van renners als Masnada, Cattaneo en Vansevenant. "De rondeploeg is er. Het enige wat ontbrak, was een kopman die het kan afmaken, een leider die de ploeg kan doen ontbolsteren. En die is er nu."