Jasper Philipsen maakt het waar in ruime kopgroep en vloert Sam Bennett in de Scheldeprijs

Waar het begin dit seizoen nog zoeken was voor Jasper Philipsen, heeft hij het in de Scheldeprijs helemaal waargemaakt. Jasper Philipsen ging daar in de sprint van een ruime kopgroep Sam Bennett vooraf en dat is er weinigen gegeven.

De gure wind zorgde mee voor valpartijen en waaiers kort na het vertrek in Terneuzen. Onder meer Frederik Frison ging hard tegen het asfalt. Nadat er een eerste keer waaiers werden getrokken, kwam alles weer bijeen. Het viel echter nog niet meteen stil en even later scheurde het volledige deelnemersveld in vijf waaiers. Bennett, Nizzolo, Ackermann en Philipsen hadden zich niet laten verrassen. Groep 2 reed wel nog naar groep 1, zo kwam onder meer Bol vooraan aansluiten. Merlier en Kristoff slaagden daar niet in. Die zaten aanvankelijk in de achtervolgende groep, maar geraakten door een valpartij nog meer op achterstand. PHILIPSEN HOUDT STAND Die laatste waaiers gingen wel een pelotonnetje vormden, maar dat bracht geen zoden meer aan de dijk. Een groep van een dertigtal renners zou sprinten voor de zege. Alpecin-Fenix bracht een mooi treintje op gang en Philipsen kwam daar op het juiste moment uit. Bennett ging nog wel opzetten, maar kwam te laat om Philipsen te remonteren. Met Cavendish op 3 had Deceuninck-Quick.Step wel nog een tweede man op het podium.