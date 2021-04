Vuurwerk tussen grote kanonnen op pittige muur in Baskenland: Pogačar wint, Roglič behoudt de leiding

Roglič en Pogačar waren opnieuw de mannen waar iedereen naar keek. Een bijzonder pittige muur naar Laudio stond de deelnemers in de Ronde van het Baskenland immers te wachten. De grote tenoren stelden niet teleur. Pogačar won, Roglič behield zijn leiderstrui.

Ondanks het pitteige traject hadden toch zeven renners de moed gevonden om er al vroeg tegenaan te gaan. Dat waren Adria, Honoré, Gall, Warbasse, Lazkano, Navarro en Gotzon Martin. Hun voorsprong liep behoorlijk op. Op een gegeven moment zag het er best goed uit, maar achter hen begonnen ze dan toch tijdig te koersen.

Honoré sprong nog weg uit de kopgroep, maar dat was enkel voor de vorm. Geen van de vroege vluchters zou de rit winnen. Het was uitkijken naar de slotklim, al hadden sommige klimmers voordien al hun kansen verkeken. Een groep met Yates liet zich verrassen, al zou die later nog wel terugkeren. Woods en Kelderman kwamen ten val in een bocht.

VANSEVENANT MEET ZICH MET DE BESTEN

Onder meer Higuita en Carapaz sloegen een gaatje en Vansevenant kwam er ook bij. Echt afscheiden van de groep der favorieten konden ze zich niet. Nadat Pogacar het tempo verhoogde, ging Carapaz aan. Meer dan een kleine voorsprong reed die niet bij mekaar en dan was het aan de twee Sloveense kemphanen, Pogačar en Roglič.

Yates en Landa gingen er nog naartoe en ook... een sterke Vansevenant. Op anderhalve kilometer van de aankomst kwam dan nog eens een verschroeiende demarrage van Pogačar. Enkel Roglič kon op dat moment volgen. Toen die het tempo ging regelen, kwamen Gaudu, Landa, Yates en Valverde toch weer terug. In de slotkilometer ging het dan weer naar beneden.

SLOVEENS DUEL OP HET EINDE

Roglič vlamde nog eens weg in de laatste 500 meter, met Pogačar. Die laatste ging als eerste de laatste bocht in en dan was er geen tijd meer om hem te remonteren. Roglič blijft uiteraard wel aan de leiding.