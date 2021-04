Rennersvakbond reageert op bottlegate van Schär

Michael Schär werd zondag uit de Ronde van Vlaanderen gezet, nadat hij een bidon naar een aantal toeschouwers had gegooid. Volgens de nieuwe UCI-reglementen die sinds 1 april gelden mag dit niet langer.

Drinkbussen dienen nu weggegooid te worden in speciaal voorziene zones. Na de diskwalificatie van Schär was er heel wat verontwaardiging bij renners uit het peloton. “Door een drinkbus te vangen van een renner in de Tour van 1997 kreeg ik zelf de droom om renner te worden", vertelde Schär achteraf.

De rennersvakbond CPA vraagt de UCI nu om de regels alsnog te herzien. Drinkbussen weggooien waar toeschouwers staan zou ook toegelaten moeten worden, zo meent de rennersvakbond.

🚴 After the first race weekend with the new rules, the #CPA together with #AIGCP has officially asked the #UCI for a revision of the article 2.2.025 which includes the handing out of water bottles to fans on the roadside 🚴‍♀️ #WeAreTheRiders #SafetyFirst #Cycling pic.twitter.com/vK3PWBbqrH