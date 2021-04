Ruddervoorde Koerse schuift dagje op en te zien op televisie

Ruddervoorde Koerse gaat dit jaar wel degelijk door. De Sint-Elooisprijs staat op 19 mei op de agenda, een dagje later dan eerst voorzien.

De kermiskoers voor profs in Ruddervoorde wordt op 19 mei gereden, een dag later dan eerder voorzien. De organisatie hoopt op publiek, maar gaat er van uit dat het nog niet toegelaten zal zijn.

Er komt heel wat bij kijken. “Dat hebben we bij de federatie gecheckt”, zegt voorzitter Jeroen Sap aan HLN. “Elke renner moet een negatieve coronatest voorleggen. Voor de eigen mensen voorzien we sneltests.”

De startzone wordt wat opgeschoven, de aankomst blijft identiek. Welke ploegen zullen deelnemen is op dit moment nog niet geweten. “Uiteraard hopen we op een beetje kwaliteit. Baloise Trek Lions, de crossploeg van Sven Nys, heeft al toegezegd. Door het ontbreken van een vip-programma werken we met een kleiner budget. Wat betekent dat de gebruikelijke vergoeding voor de ploegen wegvalt. In de periode van onze wedstrijden zijn er koersen in Frankrijk. Al vraag ik me af of de Vierdaagse van Duinkerke en Tro Bro Léon, om die twee te noemen, zullen kunnen doorgaan.”

De Sint-Elooisprijs zal om 13 uur starten, een uur vroeger dan normaal. De wedstrijd wordt uitgezonden op de regionale televisie Focus/WTV en door Sap, die sportjournalist is, van commentaar voorzien.