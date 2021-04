Goed nieuws voor renner van Intermarché-Wanty-Gobert die moest opgeven: "Hij zal snel herstellen"

Georg Zimmermann zal niet meer aan de start verschijnen van de laatste etappe in de Ronde van het Baskenland op zaterdag. De Duitser moest vandaag namelijk opgeven na een valpartij, maar de schade lijkt mee te vallen.

Dokter Verdonck gaf meer uitleg op de Twitterpagina van Intermarché-Wanty-Gobert. "Hij is kort na de start gevallen. Hij had open wonden aan de linkerkant van zijn lichaam, dus hij had hechtingen nodig in het ziekenhuis. Hij zal snel herstellen", legde de dokter uit.

#Itzulia2021 🇪🇸



Georg Zimmermann was sent to the hospital after crashing heavily early on in the stage, but thankfully we have some positive news!



