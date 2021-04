Patrick Lefevere zeer tevreden over het huzarenstukje van Deceuninck-Quick-Step in de Ronde van het Baskenland: "Ik ben zeer trots"

Patrick Lefevere kan voorlopig tevreden zijn over het seizoen van Deceuninck-Quick-Step. De uitschieter is voorlopig uiteraard de overwinning van Kasper Asgreen in de Ronde van Vlaanderen, maar vandaag liet de Belgische wielerformatie een knappe prestatie zien in de Ronde van het Baskenland.

Met Mikkel Honoré en Josef Cerny zaten twee renners van Deceuninck-Quick-Step in de goede vlucht van de dag en beide renners bleven ook als enige over van de vlucht. Ze gingen dus onder elkaar uitvechten wie de overwinning kreeg en de zege was uiteindelijk voor Honoré. Met de nummers één en twee vandaag kan Lefevere dus tevreden terugblikken op de vijfde etappe van de Ronde van het Baskenland. "Bam nummer 15 en hoe? Ik ben zeer trots", schreef Lefevere op Twitter. Bam nr 15 and how ? @MikkelHonore @cernyjosef @deceuninck_qst #thewolfpack very proud — Patrick Lefevere (@PatLefevere) April 9, 2021