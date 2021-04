Philipsen mag op zoek naar volgende sprintzege in Turkije, Zwift-renner maakt debuut voor Alpecin-Fenix

De comeback van Fabio Jakobsen zal centraal staan in Turkije, maar ondertussen maken ook andere teams uiteraard plannen om daar goed voor de dag te komen. Alpecin-Fenix rekent er op dat Jasper Philipsen de stijgende lijn kan doortrekken. Een andere renner om mogelijk uit te spelen in de sprint is Sacha Modolo.

Voor de Italiaan zal het zijn eerste wedstrijd van het seizoen zijn. Hetzelfde geldt overigens ook voor Alexander Krieger en Duits kampioen Marcel Meisen. Daarnaast brengt de ploeg met Jay Vine ook een echte debutant aan de start. De Australiër versierde een contract bij Alpecin-Fenix via Zwift.

