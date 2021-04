Professor Bert Blocken vindt dat UCI wielrenners als peuters behandelt: "Alweer een gemiste kans, we geven het op"

De UCI heeft onlangs weer geen al te beste beurt gemaakt. Die mening is professor Bert Blocken alvast toegedaan. Blocken verwijst hierbij naar 'bottlegate' en het bannen van de 'supertuck' en 'puppy pose'. Hij hekelt het beleid van de UCI op vlak van veiligheid in de koers.

Bert Blocken is professor aan de KU Leuven en een expert op gebied van windturbines en aerodynamica in de sport. Eerder uitte hij zich al als een criticaster van de beslissing om renners niet meer op de buis van hun fiets te laten zitten of hun polsen op hun stuur te leggen.

Met het gebruik van afbeeldingen maakt Blocken op Twitter de vergelijking tussen de maatregelen die de wielerunie genomen heeft en wat het volgens hem had moeten doen. "Wat de UCI heeft gedaan: de wielrenners behandelen als peuters en het verbannen van het wegsmijten van drinkbussen. Wat ze niet gedaan hebben: de veiligheid verbeteren met betrekking tot voertuigen in het peloton."

What @UCI_cycling did: treating cyclists as toddlers & banning bottle throwing. What they didn't do: improving safety on vehicles in peloton. Past 5 yrs we offered help many times: improve safety/reduce aero effects -->Zero response. Missed opportunity. Again. We give up#cycling pic.twitter.com/kwk85pECoH — Bert Blocken (@realBertBlocken) April 8, 2021

"In de laatste vijf jaar hebben we vele keren hulp aangeboden om de veiligheid te verbeteren of het verminderen van aerodynamische effecten", vervolgt Blocken. "We kregen nul antwoord. Het is alweer een gemiste kans. We geven het op."