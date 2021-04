Zoon van Lance Armstrong gearresteerd op verdenking van aanranding minderjarig meisje

Kopzorgen voor de familie Armstrong. Luke Armstrong, de zoon van ex-wielrenner Lance, is immers gearresteerd op verdenking van aanranding van een 16-jarig meisje. Dat blijkt uit verslagen van de politie van Austin, melden de Amerikaanse media.

De aanranding zou hebben plaatsgevonden in juni 2018. Luke Armstrong, die nu 21 is, zou toen dus 18 jaar geweest zijn. Volgens de advocaat van Armstrong hadden Luke en het meisje een seksuele relatie met wederzijdse toestemming.

DRONKEN OP EEN FEESTJE

De naam van het vermoedelijke slachtoffer is niet publiek bekend. Ze vertelde aan de politie in november 2020 dat ze op 22 juni 2018 gedronken had op een feestje en Luke Armstrong opgebeld had met de vraag om haar te komen oppikken.

Het meisje verklaarde zich niets te kunnen herinneren van de rit naar het huis van Luke's vader Lance, maar dat ze daar wel wakker geworden is en dat die nacht een aanranding heeft plaatsgevonden.