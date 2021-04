Geen deelname aan Ronde van Turkije maar quarantaine voor Zwitser na positieve test: "Zeven zeer lange dagen"

Pellaud deelde het nieuws zelf mee op de sociale media. "Ik zit alleen in quarantaine in Turkije nadat ik een positieve Covid-test aflegde vlak na mijn aankomst in Nevşehir", kondigde Pellaud aan. Zijn deelname aan de Ronde van Turkije kon hij zo wel uit zijn hoofd zetten.

Pellaud laat ook nog weten dat hij thuis nochtans twee keer negatief getest had vlak voor hij naar Turkije afreisde en dat hij helemaal geen symptomen vertoont. Vervelend, maar het maakt het niet minder noodzakelijk om in isolatie te gaan.

