Egan Bernal voert wijziging door aan programma en past dan toch voor voorbereidingskoers op de Giro

Na zijn tegenvallende Tour van vorig jaar heeft Egan Bernal in 2021 zijn draai weer gevonden. De Giro, één van zijn grote doelen dit jaar, zou dus wel eens een succes kunnen worden. Bernal zal daar naar toegaan zonder specifieke voorbereidingswedstrijd.

Egan Bernal heeft natuurlijk wel de wedstrijden in de benen waar hij al aan deelgenomen heeft. Dat waren ook voor een stuk koersen in opbouw naar de Giro. In zijn laatste vier wedstrijden was Bernal telkens vooraan in de uitslag te vinden, of het nu een eendagskoers was of een rittenkoers.

Derde in de Ronde van de Provence, tweede in de Trofeo Laigueglia, derde in Strade Bianche en vierde in Tirreno-Adriatico: dat oogde alvast niet slecht. Mogelijk had dat ook een positief vervolg gekregen in de Ronde van de Alpen, de eerstvolgende koers die aanvankelijk op het programma van Egan Bernal stond.

BERNAL VAN COLOMBIA NAAR ITALIË

Ineos heeft aan Cyclingnews bevestigd dat Bernal dan toch niet zal deelnemen aan de Ronde van de Alpen. De voormalige Tourwinnaar gaat in de plaats op hoogtestage in zijn thuisland Colombia. Na de stage trekt Bernal dan rechtstreeks naar de Giro. Geen nood dus aan een voorbereidingskoers kort voor de start van de Giro. Zoals bekend gaat ook Remco Evenepoel van zijn hoogtestage meteen richting Giro.