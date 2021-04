Zoals in zijn beste dagen: Mark Cavendish bevestigt en knalt naar 2 op 2 in Turkije!

Mark Cavendish troefde maandag in de Ronde van Turkije al Philipsen en Greipel af. Een groots moment voor de Brit, want het was zijn eerste zege sinds zijn terugkeer naar Quick.Step. Een dag later deed Cav er meteen een tweede overwinning bovenop.

De vier vluchters van de dag gaven met hun ontsnapping kleur aan de derde etappe van de Ronde van Turkije: Hun namen: Venchiarutti, Ballarin, Poli en Castillo. In het peloton maakten Israel Start-Up Nation en Deceuninck-Quick.Step het tempo. Bij die laatste ploeg was dat onder meer een klus voor Iljo Keisse. Het peloton had geen haast om de vier heel snel terug te grijpen. De voorsprong ging dan weer naar beneden, dan weer ietsje naar boven, maar op 15 kilometer van de aankomst was hun rijk uit. CAVENDISH BUITENOM Op naar een nieuwe massasprint dus maar. En een nieuwe overwinning voor Mark Cavendish? Israel Start-Up Nation kwam met de goede inleiding voor Greipel. Cavendish ging echter buitenom en kwam vervolgens helemaal los, aan een snelheid die deed denken aan zijn beste dagen. Er was niets aan te doen: twee op twee voor Cav! Philipsen spurtte naar de tweede plaats.