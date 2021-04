Amerikaanse klopt juichende Demi Vollering in spurt van kopgroep Brabantse Pijl voor vrouwen

Diegene die het zegegebaar maakt, is niet altijd de winnaar of winnares. In de Brabantse Pijl voor vrouwen hebben we dat nog maar eens gezien. Demi Vollering juichte, maar het was Ruth Winder die als winnares naar het podium mocht.

Er waren verschillende ontsnappingspogingen in deze Brabantse Pijl die op niets uitdraaiden. Pas in de laatste ronde werd de definitieve schifiting gemaakt. Balsamo, Labous, Lowden, Thomas Vollering en Winder reden samen weg. Vollering verrichte heel wat werk om de kloof met het peloton groot genoeg te maken. Zo kwam het dat ze met zijn zessen konden sprinten voor de overwinning. Balsamo was een belangrijke klant, maar de Italiaanse zette haar sprint te vroeg in en moest genoegen nemen met plek drie. Vollering juichte op de streep, maar haar voornaamste opponente Winder keek al eens bedenkelijk. FINISHFOTO Niet voor niets zou na de finishfoto blijken. Winder was wel degelijk als eerste met haar fiets de eindstreep gepasseerd. Vollering moest afdruipen met slechts de tweede plaats in haar bezit.