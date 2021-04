Ook Tom Pidcock kan verrassen in de sprint: "Misschien reed Wout van Aert te hard onderweg"

"Ik ben hier om te leren", zei Tom Pidcock voor de start van zijn eerste Brabantse Pijl. Zelfs Van Aert was aan het eind van de koers niet tegen hem opgewassen. En of Pidcock snel leert. Volledig zijn verdienste, of gaf Van Aert teveel onderweg?

Op de Hertstraat pakte Pidcock uit met een eerste snedige prik. "We waren al wat mannetjes kwijt. We zeiden tegen Jumbo-Visma: 'Wij nemen de volgende helling voor onze rekening en dan gaan we'. Trentin ging mee en het pakte goed uit", vertelt Pidcock over het beslissende moment in deze Brabantse Pijl.

Pidcock bleef ook steeds volop meewerken, terwijl hij toch met de niet trage Van Aert en Trentin op pad was. "Ik weet dat sprints aan het einde van zo'n koers iets anders is, dus je begint er altijd aan met vertrouwen. Wout reed superhard elke keer we weggeraakten. Ik duwde dezelfde wattages om in zijn wiel te geraken. Misschien reed hij te hard onderweg."

NERVEUS IN FINALE

Het Britse toptalent wist zijn zenuwen in de finale onder controle te houden, al was dat geen evidentie. "Ik werd stilaan nerveus, want ze kwamen nog opzetten van achteruit. Ik wachtte en ik wachtte. Wout zette aan en geraakte iet of wat ingesloten. Vervolgens ging ik aan en passeerde ik Wout."

Heel erg verrast dat hij in de Brabantse Pijl een goede beurt maakte, was Pidcock niet. Het kunnen afmaken is wel de kers op de taart. "Ik wist dat ik een goede trainingsweek achter de rug had. Ik wist dat ik goed ging ziijn en het is leuk om goed te zijn tot aan de finish."