Wout van Aert tweede ondanks gunstige situatie: "De sterkste heeft gewonnen, ik heb het nergens laten liggen"

Een tweede overwinning in dit Vlaamse voorjaar leek voor het grijpen te liggen voor Wout van Aert. Net als in de Ronde van Vlaanderen werd het net niet en moest hij zich tevreden stellen met een podiumplaats. Van Aert concludeerde dan ook dat Pidcock de sterkste man in koers was.

Van Aert ontdekte alvast dat het geen makkie is om in de Brabantse Pijl voortdurend alles naar wens te laten verlopen. "Het was een moeilijke koers om te controleren. Iedereen keek in het begin naar ons. Op de plaatselijke omloop verloren we als ploeg wat de grip en lieten we ons te veel verassen door andere ploegen."

Wel niet in die mate dat het echt problematisch was, want het zag er in de finale nog goed uit voor Van Aert. "Uiteindelijk lukte het mij om met Tom Pidcock en Matteo Trentin te ontsnappen en zo ontstond er een goede situatie. Tom was sterk in de koers, maar ik hoopte hem te kunnen kloppen in de sprint."

BENEN LIEPEN VOL IN DE SPRINT

Draaide dat even anders uit dan het kamp-Van Aert gehoopt en misschien verwacht had. "Ik zette vroeg aan, maar mijn benen liepen al heel snel vol. De sterkste renner heeft gewonnen en dat was Pidcock. Het is altijd frustrerend als je aan het einde net tekort komt, maar ik heb het nergens laten liggen."