Zoon Georges slaapt goed en dat is handig voor ambitieuze Wout van Aert: "Koers erbij genomen omdat ik wil winnen"

Wout van Aert tekent ook present voor de laatste afspraak van het Vlaamse voorjaar, mét veel ambitie ook. Van Aert probeert elke koers die hem enigszins ligt te winnen en dat is dus in de Brabantse Pijl niet anders. Een tekort aan slaap kan hij alvast niet als excuus inroepen.

Door het uitstel van Parijs-Roubaix was er een extra lange rustperiode na de Ronde van Vlaanderen. Of niet? "Extra lang is relatief. Al snel komt de volgende koers er weer aan. Ik heb een paar dagen rust genomen en heb dan getraind om weer klaar te zijn", verkondigde Van Aert aan de start van de Brabantse Pijl in Leuven.

Van Aert heeft wel wat genoten van het gezinsleven. "Sinds de koersen in Italië was ik al wel thuis geweest, maar dan was het altijd zo dat de volgende koersen toch snel kwamen. Nu ben ik toch ook een keer naar de Ardennen geweest. We hebben meer tijd gehad samen. Georges slaapt heel goed, da's handig."

ENIGE TOPFAVORIET

De Brabantse Pijl rijden doet Wout van Aert dan ook niet zomaar. "Ik sta hier met veel ambitie. De koers is op mijn vraag erbij genomen omdat ik ambitieus ben en wil winnen." Van Aert is dan ook topfavoriet. "Dat is misschien een beetje het gevolg van het voorjaar en de afwezigheid van een paar anderen dat ik als enige topfavoriet naar voor wordt geschoven. Dat is geen garantie op succes."

Kan hij goed de tegenstand inschatten? "De jongens waar ik de laatste weken heb tegen gekoerst ken ik wel. Je hebt er ook een een heel deel die uit het Baskenland komen of een andere voorbereiding hebben gekend. Het is altijd moeilijk om jongens waar je nog niet tegen gekoerst hebt in te schatten. Je kunt een hele lijst met namen opnoemen."

MOSKESSTRAAT LIEVER ZOALS HET WAS

Wat is de mening van Van Aert over de 'nieuwe' Moskesstraat? "De laatste keer dat ik er passeerde op training was twee weken geleden. Ik heb gezien hoe ze heraangelegd werd. Het is wel makkelijker geworden. Het blijft een lastige strook, maar ik had liever dat ze de kasseien gelaten hadden zoals het was. Dan moest het toch neerzittend gebeuren, omdat je op de padalen minder grip had, doordat het zo steil was."