Dubbelslag voor Spanjaard in koninginnenrit Ronde van Turkije

Jose Manuel Diaz heeft de koninginnenetappe van de Ronde van Turkije op zijn naam gezet. De Spanjaard haalde het in een sprint van een klein groepje en hij pakt zo ook de leiderstrui over van de Brit Mark Cavendish.

In de Ronde van Turkije stond vandaag de koninginnenetappe op het programma. Het peloton kreeg een zware slotklim voorgeschoteld en daar was Jose Manuel Diaz, een Spaanse renner van Delko, de sterkste.

Hij haalde het van een klein groepje in de sprint. Jose Manuel Diaz is zo ook de nieuwe leider, want hij neemt de leiderstrui over van Mark Cavendish, de Brit die de voorbije drie ritten op zijn naam kon zetten.