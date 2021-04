Nieuw parcours Amstel Gold Race roept vragen op: "Liever de normale versie"

Zondag wordt de Amstel Gold Race gereden. Door de coronapandemie is de koers omgevormd tot dertien rondjes op een lokaal parcours.

De meningen lopen nogal uit elkaar over het nieuwe parcours van de koers. "Ik denk dat het meer 'gesloten' wordt. In een normale Gold Race heb je verschillende punten die technisch zijn, terwijl je nu, op een plaatselijk parcours, toch wel weet waar je kan opschuiven en waar niet”, klinkt het bij Greg Van Avermaet aan HLN.

De koers zal volledig anders dan anders gereden worden. “Je geraakt in een soort ritme dat je in een gewone Amstel niet hebt. Maar het zal nog altijd lastig genoeg zijn. Dat de Cauberg op het einde ontbreekt, is niet slecht. Anders is het zoals in de Waalse Pijl: wachten tot de Muur van Hoei voor de laatste versnelling.”

Hoe dan ook, een andere oplossing was er niet. Of de Amstel Gold Race moest geschrapt worden. Van Avermaet rekent er dan ook een beetje op dat het maar bij deze ene keer zal blijven. “Als ik mag kiezen, rijd ik liever de normale Amstel."