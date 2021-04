Philippe Gilbert maakt datum van het einde van zijn carrière bekend

Philippe Gilbert heeft bij Lotto-Soudal nog een contract tot eind 2022. Zondag verklapte hij wanneer hij een punt achter zijn carrière zal zetten.

Het wordt eind 2022 meteen het einde van zijn carrière, zo liet Gilbert weten bij RTBF. "Op een gegeven moment is het tijd om te stoppen", zegt Gilbert.

Op het einde van zijn contract stopt hij er ook effectief mee. "Op een gegeven moment moet je stoppen. Mijn carrière zal 20 jaar geduurd hebben en er is meer in het leven dan enkel koers. Ik heb enorm veel opofferingen gemaakt, maar nu wordt het tijd om een beetje te genieten, zoals bijvoorbeeld van mijn familie."

De lichamelijke tol is te groot aan het worden, daarom laste hij nu ook even een stop in. “Ik veel gefietst met pijn aan mijn knie en op een gegeven moment zei mijn lichaam stop. Het was de juiste beslissing om even op de pauzeknop te duwen."

Hij begint nu zonder enige druk aan de volgende koersen. "In de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik heb ik de ambitie om te genieten en zover mogelijk mee te gaan, ook al mis ik natuurlijk wedstrijdritme. Maar zonder druk kan ik misschien wel bevrijd koersen. Ik hoop erbij te zijn in de finales van deze mooie koersen."