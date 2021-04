Verklaring voor waarom andere indruk werd gewekt in sprint Pidcock-Van Aert: "Breedhoeklens geeft vertekend beeld"

De winnaar van de Amstel Gold Race is wel degelijk Wout van Aert, niet Tom Pidcock. Wie op beeld de eerste keer de sprint zag, zal veeleer de indruk gekregen hebben dat het omgekeerd was. Een finishfoto moest uitsluitsel brengen.

UCI-commissaris legt aan HLN uit waarom het zo lang duurde vooraleer de finishfoto duidelijkheid bracht. "De finishlijn bestaat uit een witte lijn van 32 cm breed, dan volgt een zwarte lijn van vier cm en daarna weer een witte lijn van 32 cm . De eindmeet is de loodlijn die haaks staat op het einde van de eerste witte lijn van 32 cm. Die lijn wordt loodrecht naar beneden getrokken van de voorkant van het wiel dat de finishlijn overschrijdt."

GEEN GEIJKT TOESTEL

De persoon die de camera voor die finishfoto zet, draagt eigenlijk een hele grote verantwoordelijkheid. "Je kunt de fotofinish een beetje plaatsen zoals je zelf wilt. Het is geen geijkt toestel, het wordt voortdurend gemanipuleerd. Je kunt goochelen met de meet. Ik heb vijftien jaar op het plaatsen van de fotofinish toegezien. Dat moet echt millimeter-precies gebeuren."

Waarom leek het op de livebeelden alsof Pidcock gewonnen had? "De camera’s van de NOS of van de VRT hebben een soort breedhoeklens en die geeft vaak een vertekend beeld. Ik dacht ook dat Pidcock won, daar had ik mijn hand voor in het vuur gestoken. Maar de finishfoto toonde dat het anders was."

SOMS ECHT GELIJK

Het is dus ook niet zo dat Van Aert en Pidcock perfect gelijk over de meet kwamen. "Het verschil moet een paar millimeter zijn, misschien was het een centimeter. Een finishfoto werkt met pixels. Een verschil van minder dan een millimeter kan je op die pixels niet zien. Soms is het echt gelijk. En dan is het ook gelijk."