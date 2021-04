Belg van Intermarché-Wanty-Gobert wil zich tonen in de Waalse Pijl: "Als mijn positionering op de Muur van Hoei goed is, kan ik een resultaat zoals in Amstel Gold Race herhalen"

Quinten Hermans doet het goed de laatste weken en ook in de Amstel Gold Race van het voorbije weekend deed onze landgenoot het goed met een twintigste plaats. Vandaag wil hij bevestigen in de Waalse Pijl.

Quinten Hermans is aan een goed seizoen bezig. De 25-jarige Hermans maakte indruk in de Ronde van het Baskenland met onder meer een zesde plaats in het bergklassement en ook in de Amstel Gold Race deed hij het met een twintigste plaats verre van slecht.

Nu wil hij bevestigen in de Waalse Pijl. "Ik kan een resultaat zoals in Amstel Gold Race herhalen als mijn positionering op de Muur van Hoei perfect is. Ervoor al aanvallen en anticiperen kan ook lonend zijn. We zullen zien", aldus Hermans op de Twitterpagina van zijn wielerploeg Intermarché-Wanty-Gobert.