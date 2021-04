Doorbreken in de schaduw van Remco Evenepoel: "Opletten met vroegtijdige ophemeling"

Ilan Van Wilder is één van de renners die moet opgroeien in de schaduw van Remco Evenepoel, een situatie waarbij hij zich neergelegd heeft.

Het stoort Van Wilder alvast niet dat hij minder aandacht krijgt. “Het is logisch. Remco doet bijzondere dingen, die weinigen hem op die leeftijd hebben voorgedaan. Mauri en ik hebben daar totaal geen probleem mee. Laat ons maar rustig werken en evolueren in de schaduw”, zegt hij aan HLN.

Bij de junioren was Van Wilder de nummer twee na Evenepoel. "Ja, ja. Dat heb ik genoeg gezien. Hij stak er met kop en schouders bovenuit. Ik probeer mijn eigen pad te bewandelen. Tenslotte gaat het over míjn carrière en weten of voelen alleen ik en mijn directe omgeving wat het beste voor me is en hoe ik het moet aanpakken. Het zou fout zijn om me te spiegelen aan Remco."

Aan vergelijkingen maken heeft Van Wilder geen boodschap. "Elk jaar komt er vanuit welke hoek ook ter wereld nieuw potentieel 'toptalent' bij. Ik vind dat we moeten opletten met dat predikaat en die vroegtijdige ophemeling. En zulke renners niet meteen moeten afschrijven als ze op hun 23ste die eigen weg nog niet hebben gevonden. Trager groeien hoeft niet noodzakelijk slechter te zijn."