Puck Moonen niet aan de start van Waalse Pijl: "Nog altijd onduidelijk waarom"

Anna van der Breggen won vanmiddag voor de zevende keer op rij de Waalse Pijl. Puck Moonen was er niet bij.

Puck Moonen was er niet bij door een coronatest. “Het is moeilijk om mijn frustratie onder woorden te brengen op dit moment”, klinkt het bij Moonen. “Ik kreeg namelijk te horen dat ik niet van start mag gaan in de Waalse Pijl door een fout tijdens mijn PCR-test. En dat terwijl ik dit seizoen sowieso nog niet veel heb kunnen koersen, door redenen die me nog steeds onduidelijk zijn.”

Moonen laat het kopje alvast niet hangen. “Dit gaat me niet van de wijs brengen want mijn doelen op de lange termijn zijn veel belangrijker dan deze kortstondige tegenslagen. Hoewel ik op dit punt in mijn carrière en met mijn ervaring de nodige wedstrijdkilometers zeker kan gebruiken. Ik ben dus enorm gefrustreerd, maar absoluut niet gedemotiveerd!”

Normaal start de Nederlandse zondag in Luik-Bastenaken-Luik voor wat haar tweede koers van het jaar zal zijn.