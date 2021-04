Vansevenant blij met zege ploeg maar Muur is zijn ding nog niet: "Als ik sterker kan worden, moet podium ooit lukken"

Die Muur van Hoei, het blijft een zeer specifieke aankomst die niet voor iedereen is. Mauri Vansevenant verraste dit jaar al aangenaam met tal van sterke prestaties. Om op de Muur bij de beteren te zijn, is er nog wat progressie nodig.

Na zijn sterk debuut van vorig jaar was het uitkijken naar wat de Waalse Pijl deze keer zou geven voor Vansevenant. Het werd ditmaal geen aanval van ver. Vansevenant zat bij de favorieten aan de voet van de Muur. "Ik draaide iets te ver op. Normaal moet je toch in de top tien kunnen zitten en dat was niet het geval", zegt Vansevenant aan HLN.

"Dus was het zaak om zo snel mogelijk op te schuiven. Iets wat onvermijdelijk krachten kost. Tot 300 meter van de finish zat ik nog redelijk goed. Maar eens de échte sprint op gang kwam, moest ik me toch weer in het zadel zetten", vervolgde Vansevenant zijn verhaal. "En dan weet je dat het over is op zo'n steile helling."

Zege zal Alaphilippe veel deugd doen

Toch was er blijdschap aan de aankomst vanwege de overwinning van Julian Alaphilippe. "Blij dat Alaphilippe het kon afmaken, ik denk dat hij de beste renner in koers was. Deze zege zal hem heel veel deugd doen. En mij ook. Als de ploeg wint, ben ik zelf ook tevreden."

Voorts werd er Vansevenant gevraagd of zijn tweede Waalse Pijl hem iets geleerd had. "Dat de Muur van Hoei voorlopig niet echt mijn ding is. Iets te explosief. Maar wie weet, als ik nog wat sterker kan worden, moet het podium hier ooit wel eens lukken."