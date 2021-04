ASO grijpt in na problemen rond La Course en kiest nieuwe datum en start-en aankomstplaats

La Course zou dit jaar plaatsvinden op de tweede dag van de Tour, met de Mûr-de-Bretagne als voornaamste uitdaging voor de deelnemende rensters. Alleen gaat dat niet door nadat de burgemeesters in die regio bezwaar aantekenden.

De vrouwelijke tegenhanger van de Tour - in de vorm van een eendagskoers - was dit jaar voorzien op 27 juni. Het zou die ochtend gekkenwerk zijn om daar dan een vrouwenkoers te laten passeren, hadden de burgemeesters van Saint-Brieuc en Guerlédan aangegeven.

De Mûr-de-Bretagne ligt in Guerlédan. Het probleem is dat er op diezelfde dag departementsverkiezingen en regionale verkiezingen plaatsvinden in deze regio. De verkiezingen zijn met een week uitgesteld en vallen nu samen met La Course.

TOURETAPPE ONGEWIJZIGD

De ASO heeft La Course verplaatst van 27 naar 26 juni. Het zal nu een rit van Brest naar Landerneau worden van 107,4 kilometer. De tweede etappe van de Tour blijft op 27 juni staan. De mannen rijden in de namiddag twee keer over de Mûr-de-Bretagne en dat zou wel mogelijk zijn.