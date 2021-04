Derde sprint en derde verschillende winnaar: Oostenrijker juicht in Belgrade Banjaluka

Een nieuwe dag is een nieuwe kans, zo gaat dat in de Belgrade Banjaluka. Ook de derde rit heeft opnieuw een verschillende dagwinnaar opgeleverd. Deze keer was het de Oostenrijker Daniel Auer die de snelste sprint in de benen had.

Ook de twee vorige etappes waren al uitgedraaid op een massasprint, ook al was het op dag 1 met Justin Wolf eigenlijk een vluchter die het peloton nipt voorbleef. Stosz won een dag later de tweede rit. Auer deed in die twee ritten niet mee voor de prijzen, maar was zaterdag wel de snelste. De renners kregen een etappe van 124,1 kilometer voor de wielen, van startplaats Bijelina naar aankomstplaats Vlasenica. Daar werd het opnieuw een groepssprint, in lichtjes dalende lijn. Auer wendde volop zijn snelheid aan en bezorgde WSA KTM de overwinning. Monk en Raïm werden tweede en derde.