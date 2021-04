VOORBESCHOUWING: trekt Primoz Roglic opnieuw aan het langste eind in Luik-Bastenaken-Luik? En wat kunnen wereldkampioen Alaphilippe en Pogacar?

Met Luik-Bastenaken-Luik staat zondag de laatste klassieker van het voorjaar op het programma. Vorig seizoen ging de overwinning nipt naar de Sloveen Primoz Roglic. Doet hij het dit seizoen opnieuw?

Het peloton krijgt in Luik-Bastenaken-Luik opnieuw een pittig parcours voorgeschoteld. Zo moeten ze een parcours van 259 kilometer afwerken en daarin zijn 11 officiële beklimmingen verwerkt. In volle finale volgen de beklimmingen zich elkaar in sneltempo op.

Het belooft opnieuw een razend spannende Luik-Bastenaken-Luik te worden. Er staan namelijk heel wat renners, zowel klassieke types als klassementsrenners, aan de start die de overwinning kunnen binnenhalen.

Favorieten

De topfavoriet voor de overwinning is misschien wel Primoz Roglic. De Sloveen van Jumbo-Visma maakte al een goede indruk in de Waalse Pijl met een tweede plaats en vorig jaar kon hij Luik-Bastenaken-Luik al op zijn naam zetten.

Toch zijn er kapers op de kust. Zo zal er ook rekening gehouden moeten worden met Julian Alaphilippe. De Fransman kende misschien wel een iets moeilijker voorjaar, maar in de Waalse Pijl heeft hij alle twijfels van zich afgereden met een knappe overwinning. Vorig jaar werd hij tweede in Luik-Bastenaken-Luik, omdat hij zijn handen iets te vroeg de lucht in stak. Uiteindelijk werd hij nog naar de vijfde plaats gezet na onreglementair sprinten.

En wie zijn de andere favorieten? Bij INEOS Grenadiers kunnen ze met Yates, Carapaz en Geoghegan Hart verschillende kaarten uitspelen, terwijl ook Tadej Pogacar, een Sloveen met wie je nooit klaar bent, aan de start staat.

ONZE STERREN VOOR LUIK-BASTENAKEN-LUIK

*** Roglic

** Alaphilippe, Pogacar

* Valverde, Woods, Gaudu, Schachmann