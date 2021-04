Achtervolgers reageren - Benoot beste Belg en grote vragen over tactiek Ineos: "Toen het echt nodig was, zag ik ze niet"

Voor de zege in Luik ging het tussen vijf man. Ook in de achtervolging deden renners als Benoot en Schachmann wel hun uiterste best om ook een goede uitslag uit de brand te slepen. Benoot werd zevende, Schachmann negende. We waren erbij toen ze na de koers hun verhaal deden.

"Ik zat constant bij Schachmann. Ik dacht even dat we gingen terugkomen op de uitloper van La Roche-aux-Faucons, maar we vielen stil. Op twee kilometer van het einde ging ik dan mee met Mollema en Hirschi. Eigenlijk zie ik de leiders nog rijden in de laatste rechte lijn, maar dan is het een beetje speculeren. Ik denk dat ik wel op mijn plaats sta", kon Benoot leven met het uiteindelijke resultaat.

BESTE KOERS VAN BENOOT SINDS PARIJS-NICE

Al staat natuurlijk niemand met de gedachte aan de start dat top tien wel voldoende. "Ik rijd niet om zevende te worden. Het is wel tof om met een deftige uitslag het eerste deel van het jaar af te sluiten. Top was het niet, maar het was wel mijn beste koers sinds Parijs-Nice."

Hoopt Benoot op basis van dat eerste seizoensdeel op de Olympische Spelen? "Ik denk wel dat ik laten zien heb dat ik bij de vijf renners ben die er kan bijhoren." Volgend jaar wil Benoot meer mikken op het rondewerk. Gaat hij een koers als Luik dan niet missen? "Het is niet gezegd dat ik Luik-Bastenaken-Luik niet ga rijden. Er zijn veel renners die bijvoorbeeld op de Giro mikken en die wel hier aan de start staan."

Maximilian Schachmann deed ook zijn verhaal van de dag. De Duitser had zijn beste krachten al verschoten toen de eerste vijf wegreden. "Ik heb me pijn gedaan bij die aanval van Ineos op La Redoute. Dat kleine beetje miste ik op de laatste klim om de besten te volgen."

Bij die van Ineos was inderdaad keihard knallen op La Redoute, met Yates, Geoghegan Hart en Carapaz. Maar Schachmann deed een correcte vaststelling aan de finish. "In de laatste kopgroep hadden ze niemand. Dat is iets wat ik niet begreep. We waren maar tien seconden achter, maar dan reden ze niet meer. Ze reden de hele dag. En toen het echt nodig was om te rijden, zag ik ze niet meer."