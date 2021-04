Nederlandse ploegmaat gelooft in Maximilian Schachmann: "Ik denk wel dat hij kans maakt"

Zijn Alaphilippe en Roglič door een andere renner te kloppen in Luik? Maximilian Schachmann is misschien wel iemand die dat in zich heeft. Daar hopen ze alvast op bij Bora-Hansgrohe. Zijn ploegmaat Wilco Kelderman spreekt alvast zijn vertrouwen in hem uit.

Schachmann was uiteraard al derde in de Amstel Gold Race. In de Waalse Pijl moest de Duitser genoegen nemen met de tiende stek. Wilco Kelderman reed woensdag niet mee, maar heeft de koers natuurlijk wel gevolgd. "Schachmann voelde zich wel goed, alleen zaten ze volgens mij niet goed geplaatst."

Greg Van Avermaet noemde Schachmann als dé man die de absolute favorieten kan kloppen. "Hij voelt zich goed en ik denk dat hij supergemotiveerd is voor deze wedstrijd", zegt Kelderman over zijn teamgenoot. "Ik denk wel dat hij kans maakt vandaag."

Ik ga mijn uiterste best doen om met de besten mee te zijn

Met zijn eigen klimcapaciteiten moet de nummer 3 uit de Giro van vorig jaar ook wel tot iets in staat zijn. Wat zijn zijn verwachtingen? "Dat ik er ook ben in de finale. Het is even kijken wat voor een rol ik kan spelen in de finale. Ik ga mijn uiterste best doen om met de besten mee te zijn. Het zal lastig worden, maar ik hoop wel gewoon goed te zijn."