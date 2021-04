Roglič geeft toe dat hij niet over de beste benen beschikte: "In begin ging het te traag en aan de finish te snel"

Primož Roglič stond helemaal bovenaan vele favorietenlijstjes in Luik-Bastenaken-Luik. Ten slotte was hij de winnaar van vorig jaar en was hij aan een sterke maand april bezig. Toen in Luik-Bastenaken-Luik de beslissing geforceerd werd, was Roglič echter niet mee.

De kopman van Jumbo-Visma kon het wel een plaats geven en stond vriendelijk de pers te woord achteraf. "Voor mij ging het in het begin te traag en aan de finish te snel", begon hij met een grapje. Al meende Roglič het eigenlijk wel. "Het ging vrij traag naar mijn zin, omdat het wind op kop was. In de finale had ik gewoon niet de beste benen om mee te kunnen met de besten."

Het belangrijkste is dat je je altijd volop geeft

Eerlijk om dat toe te geven, maar wat is de verklaring? Roglič had wel op korte tijd al veertien koersdagen in de benen van in Parijs-Nice en de Ronde van het Baskenland. Nadien nam hij er nog drie zware klassiekers bij. Een beetje te veel van het goede? "Het is moeilijk om dat te zeggen. Ik probeer altijd mee te zijn met de besten. Ik geef altijd alles. Soms win je, soms verlies je. Het belangrijkste is dat je je altijd volop geeft."

Wat is zijn gevoel wanneer hij de balans opmaakt? "Ik ben tevreden over het eerste deel van mijn seizoen. Mijn resultaten heb ik te danken aan het feit dat ik altijd meedeed en ervoor aan het vechten was. Ik heb wel wat rust verdiend." Voor de start van de Tour zal de Sloveense ronderenner zoals bekend niet meer koersen. "Eerst ga ik een break nemen en nadien ga ik op hoogtestage."