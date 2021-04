Vollering had vertrouwen en looft wereldkampioene: "Anna is een geweldige renster, top dat ik van haar kan leren"

Deze keer was haar zegegebaar terecht: Vollering triomfeerde in Luik. Met dank aan Van der Breggen. De wereldkampioene toonde zich de ideale teamgenote. Dat zorgde ook voor de nodige druk voor Demi Vollering, maar die had genoeg vertrouwen om het af te maken.

"Het plan was om met een kleine groep naar de finish te gaan zodat ik kon sprinten", legde de winnares van Luik-Bastenaken-Luik uit aan de aankomst. "Ik was dus heel gemotiveerd om bij die eersten te blijven opdat die sprint er effectief zou komen."

GEDROOMDE HELPSTER

Met Van der Breggen als de gedroomde helpster: die legde het tempo zo hoog dat de rest zelfs niet meer moest denken aan aanvallen. Vollering had dan wel de druk dat ze het moest afmaken. "Ik heb het nooit echt als druk gevoeld. Ze hadden allemaal zo veel vertrouwen in mij, dat gaf mij ook heel veel vertrouwen. Ik heb het klaargespeeld, ik ben blij."

In de Amstel en de Brabantse Pijl was Vollering telkens als tweede over de meet gekomen. Dan smaakt deze overwinning wel zoet. "Dit is een iets zwaardere koers. Meestal is het hoe zwaarder de koers, hoe beter voor mij. Omdat ik nog altijd toch een aardige sprint kan trappen. Ik was al twee keer zo close bij een overwinning. Vandaag klopte het toch."

HOGE VERWACHTINGEN WAARMAKEN

Het was misschien een beetje de wissel van de macht bij SD Worx: de kampioene uit het heden die werkt voor de renster van de toekomst. Van der Breggen liet zich al vaker lovend uit over Vollering en ook in de omgekeerde richting zijn er mooie woorden. "Wat Anna allemaal over mij zegt, vind ik heel mooi. Ik hoop dat ik het waar kan maken."

Het afscheid van Van der Breggen komst stilaan wel in zicht. "Ik ben natuurlijk triestig dat Anna gaat stoppen, want ze is een geweldige renster. Ze deed zo veel geweldige dingen in het verleden en daar gaat ze nog mee door de rest van dit jaar. Het is top dat ik van haar kan leren."

Met Luik-Bastenaken-Luik is er ook een einde gekomen aan het voorjaar en mag de riem er even af. "De komende weken heb ik even wat rust en ga ik even naar Zwitserland met mijn vriend. Nadien rijd ik in Spanje wat wedstrijden."