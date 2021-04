Niet Greg Van Avermaet of Oliver Naesen, maar wel deze landgenoot in de selectie van AG2R Citroën Team voor de Ronde van Romandië

Vanaf morgen staat de Ronde van Romandië op het programma en dus stromen de selecties binnen. Ook AG2R Citroën Team heeft haar selectie bekendgemaakt en met Lawrence Naesen is één landgenoot in de kern terug te vinden.

De 28-jarige Lawrence Naesen heeft zich nog niet veel kunnen tonen in het voorjaar, maar in de Ronde van Romandië hoopt de broer van Oliver Naesen daar verandering in te brengen. Hij zit dan ook in de selectie van AG2R Citroën Team.

De selectie is zeer uiteenlopend, want naast Naesen zijn ook Mathias Frank, Jaakko Hänninen, Clément Venturini, Ben O' Connor, Clément Champoussin en Alexis Gougeard van de partij voor de Franse wielerploeg. De selectie is terug te vinden op de website van AG2R Citroën Team.