Ambities Evenepoel mogen wel degelijk steil zijn: als hij fit is, dan kan altijd alles met hem

Remco Evenepoel is er bijna klaar voor. Binnen elf dagen begint in Turijn de Giro d'Italia 2021. De eerste grote ronde voor de jonge Belg, nadat hij vorig jaar door een val in Lombardije forfait moest geven.

Voor Evenepoel wordt het door die val ook meteen de eerste wedstrijd voor hem dit seizoen. En dus willen ze bij zijn team alles doen om hem uit de wind te zetten.

Joao Almeida is de kopman, de 22-jarige Portugees werd vorig jaar vierde in de Giro en maakte toen de nodige indruk.

Klimmersploeg

Met ook nog onder meer Knox en Masnada zal het lijstje klimmers van Deceuninck - Quick-Step sowieso goed gevuld zijn. Het is een voorproefje voor wat we de komende jaren mogelijk vaker in grote rondes gaan zien bij het team van Lefevere.

Evenepoel reed dus nog geen competitiekilometer. En toch blijft het afwachten, want met een vlegel als Remco kan in principe alles. Zeker gezien hij sowieso de man is van het grote talent en die hebben niet altijd veel competitieritme nodig.

© photonews

Bovendien kan je in een grote ronde ook beter worden en dat is vaak zelfs de manier waarop je een grote ronde naar je hand kan zetten. Dat er bovendien weinig druk wordt gelegd op zijn eerste grote ronde kan hem enkel inspireren.

Als Evenepoel wedstrijdfit aan de start verschijnt, dan blijft hij sowieso een kanshebber. Ook op de eindzege, zo simpel is het. Bij de bookmakers staat hij ook tweede, na Bernal - een hele grote naam. Yates, Landa, Vlasov en anderen staan onder de jonge Belg. Dat is ook veelzeggend. Het geloof is groot.