Van Der Poel naar de Tour: "Door een grote ronde te rijden zal Mathieu veel bijleren"

Mathieu Van Der Poel rijdt deze zomer zijn eerste Ronde van Frankrijk, meteen ook de Nederlander zijn eerste grote ronde ooit. Vader Adrie Van Der Poel ziet het allemaal graag gebeuren en is ervan overtuigd dat zijn zoon na een grote ronde, veel zal geleerd hebben.

“Of hij de Ronde van Frankrijk zal uitrijden weet ik niet, dat zal afhangen van hoe diep Mathieu wil en kan gaan”, zei vader Van Der Poel in een interview met Sporza. “Het is natuurlijk niet van moeten om de Tour uit te rijden, maar ik denk dat de basis er wel is om zo ver mogelijk te gaan”

“Hij zal sowieso veel bijleren van zijn eerste grote ronde. Een rit winnen zou al mooi zijn, de groene trui zal moeilijk worden aangezien het hoofddoel van Mathieu de Olympische Spelen zijn. Het is bijna onmogelijk om de groene trui te winnen én de Olympische Spelen te winnen. Misschien stapt de kleine Van Der Poel al na twee weken uit de Tour om zich te focussen op Tokio”, aldus Adrie Van Der Poel.