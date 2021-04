Wat doet Tiesj Benoot deze week? Hij komt zelf met het krasse antwoord: "En daarna op stage naar Spanje"

Tiesj Benoot reed een zeer verdienstelijke Luik-Bastenaken-Luik. Het leverde hem een knappe plek in de top-10 op. "Wat ik nu ga doen?"

Voor Benoot was het een wisselend voorjaar. Echte topresultaten bleven uit, al deed Benoot wel zijn stinkende best en kwam hij af en toe in de buurt van de bloemen.

Tuin

Zo was Luik-Bastenaken-Luik een van zijn betere momenten. Uiteindelijk eindigde hij zevende: "Het was mijn beste koers sinds Parijs-Nice", aldus de renner zelf.

Die meteen ook aankondigde wat hij de komende week zou gaan doen: "In mijn tuin werken. Daarna trek ik met mijn ploeg op trainingskamp in Spanje."