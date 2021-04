Peter Sagan zeer tevreden met overwinning: " Het voelt goed om na drie weken zonder wedstrijd hier te komen en te winnen"

Peter Sagan heeft deze middag laten zien dat hij nog steeds één van de betere renners is in het peloton. De Slowaak heeft namelijk de tweede etappe van de Ronde van Romandië op zij naam gezet.

Zelf was Peter Sagan uiteraard zeer opgetogen met zijn overwinning. "Ik ben echt blij om opnieuw te winnen in de Ronde van Romandië. In 2010 had ik de eerste wegrit gewonnen en hier ben ik elf jaar later met een nieuwe overwinning. Ik moet mijn ploegmaats bedanken voor hun geweldig werk vandaag. In de laatste twee ronden reden ze mee vooraan en na de laatste klim hielden ze het peloton bij elkaar", aldus Sagan op de officiële website van BORA-Hansgrohe.

Hij is dan ook blij dat hij het uiteindelijk kon afmaken. "Het voelt goed om na drie weken zonder wedstrijd hier te komen en te winnen, waarschijnlijk de enige etappe die voor mij geschikt was, want de volgende zullen erg zwaar worden. Dank ook aan de hele ploeg en de sponsors voor hun voortdurende steun."