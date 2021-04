Ook sterkhouder Astana-Premier Tech stapt uit Ronde van Romandïe

Alexey Lutsenko heeft al heel wat wedstrijdkilometers achter de rug dit seizoen en het lijkt hem even te veel zijn geworden in de Ronde van Romandië. Astana-Premier Tech heeft namelijk laten weten dat Lutsenko niet meer aan de start van de derde etappe stond.

Volgens de ploeg is Lutsenko teruggekeerd naar huis om te herstellen van een zware lente. Lutsenko werd dit seizoen nog tweede in de Spaanse eendagswedstrijd "Gran Premio Miguel Indurain". In de Waalse klassiekers kon hij geen rol van betekenis spelen.

💠 @TourdeRomandie



We are pleased to say that @romoliver_99 will line up for stage 2 after his crash yesterday. He suffered multiple abrasions but has been given the all clear. @AlexeyLutsenko3 won’t start today, he returns home to recover after a busy spring.#TDR2021 pic.twitter.com/dNSOCeC4IO