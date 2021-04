Team Qhubeka ASSOS heeft selectie rond voor de Ronde van Italië: Giacomo Nizzolo kopman, ook landgenoot geselecteerd

De ploegen beginnen hun selecties bekend te maken voor de Giro. Ook Team Qhubeka ASSOS heeft ondertussen laten weten welke renners voor de ploeg zullen starten in de grote ronde. Zo zijn Giacomo Nizzolo en Domenico Pozzovivo de speerpunten.

Met Victor Campenaerts kiest Team Qhubeka ASSOS ook voor één landgenoot in de Giro. De selectie wordt verder aangevuld met Kilian Frankiny, Mauro Schmid, Max Walscheid, Lukasz Wisniowski en de Nederlander Bert-Jan Lindeman.

