Twee landgenoten in kopgroep van zeven renners in de Ronde van Romandië

In de vierde etappe van de Ronde van Romandië hebben zeven renners voor de vlucht van de dag gekozen. Daarbij zijn twee landgenoten, want Kobe Goossens en Sander Armée zitten in de kopgroep.

Vandaag staat een heuvelachtig parcours op het programma in de Ronde van Romandië. Er lijkt dus een kans voor de vluchters in de maak en dus hebben zeven renners besloten om hun kans te wagen. Met Kobe Goossens en Sander Armée zitten twee landgenoten in de vlucht van de dag. Verder bestaat te kopgroep uit de Zwitsers Stefan Bissegger, Stefan Küng, Johan Jacobs en Matthias Reutimann en de Brit Charlie Quarterman.