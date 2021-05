Quintana weet ook in 2021 wat winnen is: "Iedereen binnen de ploeg wist wat hij moest doen"

In de Ronde van Asturië lijkt Nairo Quintana de enige echte wereldtopper die aan de start staat. En dat bewees hij meteen in de eerste etappe.

Want de Colombiaan kwam solo als eerste aan in de eerste etappe. "Ik wou vooral het goede werk van de ploeg afronden", klinkt het in een reactie achteraf op de website van de ploeg. "Ik viel aan met veel kracht en de wil om te winnen."

"En als je graag wil winnen, komt de energie vanzelf om het te doen. De slotklim was kort maar wel heel steil. We hadden hem op voorhand verkend zodat iedereen wist wat hij moest doen. De ploeg heeft alles perfect uitgevoerd", is hij vol lof.

Ook zaterdag moet er opnieuw geklommmen worden in Asturië. De etappe komt in dalende lijn aan nadat de renners eerst de Alto del Acebo moeten overwinnen, een klim van 9 kilometer aan 7,3% gemiddeld. "We kennen de klim en etappe van morgen. We weten hoe we het moeten aanpakken", klinkt het.