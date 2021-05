Tom Pidcock maakt indruk en zet eerste mountainbikerace van het seizoen op zijn naam

Ook in het mountainbiken maakt Tom Pidcock indruk. De jonge Brit van INEOS Grenadiers heeft de eerste race op zijn naam gezet en haalde het maar liefst met enkele minuten voorsprong.

Vandaag stond in het Swiss Bike Cup de eerste wedstrijd in het mountainbiken op het programma. Met Tom Pidcock stond er een bekende naam aan de start en de Brit maakte heel wat indruk. Hij haalde de zege dan ook vlot binnen.

En vlot mag je letterlijk nemen, want de eerste achtervolgers eindigden op enkele minuten van Pidcock. Zo heeft de renner van INEOS Grenadiers ook in het mountainbiken laten zien tot wat hij allemaal in staat is.